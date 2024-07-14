Певец Ярмоленко назвал обиду причиной провокационных заявлений Пугачевой

Уехавшая из России певица Алла Пугачева не имеет негативного настроя в отношении нашей страны. Об этом заявил солист ВИА «Сябры» Анатолий Ярмоленко, признавшись, что снисходительно относится к поступкам 75-летней Примадонны.
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