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Певец Ярмоленко назвал обиду причиной провокационных заявлений Пугачевой

Певец Ярмоленко назвал обиду причиной провокационных заявлений Пугачевой

Уехавшая из России певица Алла Пугачева не имеет негативного настроя в отношении нашей страны. Об этом заявил солист ВИА «Сябры» Анатолий Ярмоленко, признавшись, что снисходительно относится к поступкам 75-летней Примадонны.

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Комментарии
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Валерий Светлый
Ярмоленко из корпоративной жалости пытается оправдать старуху...
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13 час.
СИ
Сергей Иванютин
Идите вы все, ярмоленки, пугалкины козе в трещину.
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7 час.

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