Фигуранта дела Wildberries отпустили из СИЗО из-за инвалидности

Суд принял решение освободить Адама Ведзижева, арестованного на 15 суток за попытку проникнуть в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда был доставлен боец ММА Умар Чичаев, раненный во время стрельбы около офиса Wildberries в Москве.
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