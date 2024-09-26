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Фигуранта дела Wildberries отпустили из СИЗО из-за инвалидности

Фигуранта дела Wildberries отпустили из СИЗО из-за инвалидности

Суд принял решение освободить Адама Ведзижева, арестованного на 15 суток за попытку проникнуть в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда был доставлен боец ММА Умар Чичаев, раненный во время стрельбы около офиса Wildberries в Москве.

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