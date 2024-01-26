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test mazurok

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Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🔴Крымчанина оштрафовали за незаконную прописку 19 иностранцев в своей квартире Как сообщили в прокуратуре РК, в течение 2023 года мужчина передавал подписанные уведомления о прибытии иностранцев с указанием места постановки на учет по его адресу регистрации, в то время как иммигранты там не проживали.

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