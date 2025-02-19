Курянам сообщили об индексации социальных пенсий с 1 апреля

В России социальные пенсии с 1 апреля 2025 года должны проиндексировать на 14,75 процента. В федеральном бюджете на дополнительные расходы предусмотрено выделить порядка 85 млрд рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.