Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 мая 2025 года: как сохранить деньги и обрести уверенность Елена ГалицкаяНачало мая 2025 года несет в себе не только теплую весеннюю погоду, но и сложную астрологическую обстановку, особенно в сфере финансов.