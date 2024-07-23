Минприроды изучило информацию о «появлении» крокодила в Краснодарском крае

Житель Краснодарского края заявил, что увидел крокодила в реке Кирпили в Тимашевском районе. Информацию проверили специалисты министерства природных ресурсов региона, сообщается на официальном сайте ведомства.
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