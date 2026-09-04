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Царьград

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Захват в ростовском СИЗО: В громкой истории поставлена точка - урок всем ваххабитам

Захват в ростовском СИЗО: В громкой истории поставлена точка - урок всем ваххабитам

Их фамилии прогремели на всю страну. А теперь в этой жестокой истории поставлена точка. Год назад террористы устроили погром в ростовском СИЗО и были ликвидированы - и это стало уроком всем ваххабитам.

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