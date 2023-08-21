Почему на обратной стороне Луны нет таких сильных повреждений и кратеров как на лицевой?

Почему обратная сторона Луны более «чистая», там нет таких сильных повреждений и кратеров как на лицевой к Земле части? Видимая и обратная стороны Луны действительно сильно отличаются по внешнему виду, фото для сравнения можно увидеть чуть ниже.
Почему обратная сторона Луны более «чистая», там нет таких сильных повреждений и кратеров как на лицевой к Земле части? Видимая и обратная стороны Луны действительно сильно отличаются по внешнему виду, фото для сравнения можно увидеть чуть ниже.
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