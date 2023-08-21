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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Почему на обратной стороне Луны нет таких сильных повреждений и кратеров как на лицевой?

Почему обратная сторона Луны более «чистая», там нет таких сильных повреждений и кратеров как на лицевой к Земле части? Видимая и обратная стороны Луны действительно сильно отличаются по внешнему виду, фото для сравнения можно увидеть чуть ниже.

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