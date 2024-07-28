Без особых усилий в доме комфортно даже в жару: простые способы понизить температуру без кондиционера Ольга БезродняяБез особых усилий в доме комфортно даже в жару: простые способы понизить температуру без кондиционера В жаркие летние дни обеспечить комфорт и прохладу внутри помещения без использования кондиционера может показаться сложной задачей.