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  • Misha Glusch
    в архентину слишком много нацистов убежало в свое времяСША получили звон...
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    Вариант интересный. Кроме того, ветераны СВО вполне могли бы проводить там свои отпуска.США получили звон...
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    Надо помочь Венесуэле.США получили звон...

Кыргызстан обеспокоен случаями отказа гражданам КР во въезде в РФ и долгими проверками в аэропортах

Кыргызстан обеспокоен случаями отказа гражданам КР во въезде в РФ и долгими проверками в аэропортах

В Бишкеке состоялась встреча нового посла РФ в Киргизии Сергея Вакунова (экс-референт Управления Президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами) с замглавы киргизского МИД Алмазом Имангазиевым.

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