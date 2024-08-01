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Новости Тамбова

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Состав ФК "Спартак" пополнил полузащитник из Новороссийска

Состав ФК "Спартак" пополнил полузащитник из Новороссийска

Тамбовский футбольный клуб «Спартак» укрепил свои ряды полузащитником из Первой лиги. Как сообщил Telegram-канал клуба, красно-белые взяли в аренду игрока новороссийского «Черноморца» Александра Поповича.

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