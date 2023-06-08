Будет вкусно

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  • Александр Стародубцев
    обжаривать лучше в муке с яйцом, без укропа.Сезонный кабачков...
  • Tatyana Maranjyan
    Вкусно. А можно и просто запеченные кабачки, без добавок. Или с крошечкой укропаСезонный кабачков...
  • Ибрагимова Надежда
    СПАСИБО ЗА ПРЕКРАСНО НАПИСАННЫЙ РЕЦЕПТ!!! Все очень понятно и , как мне кажется, вкусно)))Летом чаще готовл...

В сезон клубники готовим вкусный десерт без духовки и без выпечки

В сезон клубники готовим вкусный десерт без духовки и без выпечки

Каждый год в сезон сочной и ароматной клубники я готовлю торт "Тирамису". Нежный, пропитанный, с воздушным, сливочным кремом.

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