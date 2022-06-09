Расчёты ПВО армейского корпуса ВВО на Курильских островах в ходе тренировки уничтожили условного воздушного противника

Расчёты ПВО армейского корпуса ВВО на Курильских островах в ходе тренировки уничтожили условного воздушного противника

При выполнении поставленных задач военнослужащие выполнили учебные (электронные) пуски ракет по целям, имитирующим, как одиночные, так и групповые средства воздушного нападения условного противника.

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