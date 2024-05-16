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В России хотят маркировать импортные видеоигры

В России хотят маркировать импортные видеоигры

Минпромторг готов рассмотреть возможность маркировки импортируемых в Россию видеоигр средствами идентификации, которые используются для борьбы с контрафактом, передает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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