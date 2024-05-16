В России хотят маркировать импортные видеоигры

Минпромторг готов рассмотреть возможность маркировки импортируемых в Россию видеоигр средствами идентификации, которые используются для борьбы с контрафактом, передает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии