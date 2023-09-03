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Белка выбежала на корт во время парного матча US Open

Белка выбежала на корт во время парного матча US Open

Во время парного матча US Open, в котором Вера Звонарева и Лаура Зигемунд обыграли Грет Миннен и Янину Викмайер (6:7(3), 6:2, 6:0), на корт выбежала белка.

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