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Пресс-секретарь Песков назвал условие, при котором Россия примет у себя западных журналист

Пресс-секретарь Песков назвал условие, при котором Россия примет у себя западных журналист

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума в беседе с ТАСС заявил, что Россия готова принимать у себя западных журналистов, но требует подобающего отношения и к своей прессе за рубежом.

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