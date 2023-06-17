Пресс-секретарь Песков назвал условие, при котором Россия примет у себя западных журналист

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума в беседе с ТАСС заявил, что Россия готова принимать у себя западных журналистов, но требует подобающего отношения и к своей прессе за рубежом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума в беседе с ТАСС заявил, что Россия готова принимать у себя западных журналистов, но требует подобающего отношения и к своей прессе за рубежом.
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