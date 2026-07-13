Коллективный Запад, проявляющий русофобские настроения, сражается с Российской Федерацией, но наша страна продолжает прогрессировать и достигать результатов; Россия активно модернизирует свои вооружённые силы; Народный фронт оправдал своё существование за пятнадцать лет; Активисты ОНФ всегда находятся на передовой в решении актуальных для страны вопросов; Путин выделил важность обратной связи с населением; Поручения президента не являются пустыми словами, они исходят из обращений граждан; Формирование взглядов и душа ребёнка — это наивысшая ценность.