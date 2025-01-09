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Магнитная буря 10 января 2025: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря 10 января 2025: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря 10 января 2025: чего ожидать от солнечной активности Ирина ВальковаВ январе 2025 года природа продолжает удивлять своей стабильностью, радуя метеозависимых людей умеренной солнечной активностью.

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