Магнитная буря 10 января 2025: чего ожидать от солнечной активности Ирина ВальковаВ январе 2025 года природа продолжает удивлять своей стабильностью, радуя метеозависимых людей умеренной солнечной активностью.
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