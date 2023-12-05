Сотрудники ИГМУ посетили Братск в рамках развития базовой кафедры

Развитие базовой кафедры Иркутского государственного медицинского университета, сотрудничество ВУЗа с администрацией Братска и учреждениями здравоохранения, а также профориентационные встречи со школьниками — обширный круг социально значимых вопросов был охвачен в рамках рабочей поездки представителей ИГМУ в наш город.