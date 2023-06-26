Dooralei

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Телеведущая Дана Борисова рассказала о причине разрыва с отцом единственной дочери

Телеведущая Дана Борисова рассказала о причине разрыва с отцом единственной дочери

По словам Даны Борисовой, главной причиной их разрыва была жадность мужчины. Фото: Дана Борисова/ Telegram Телеведущая Дана Борисова рассказала об истинной причине разрыва с отцом своей единственной дочери Полины бизнесменом Максимом Аксеновым.

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