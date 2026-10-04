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Газета.ру

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Российский боец Антонов больше двух недель заботился о раненом товарище

Российский боец Антонов больше двух недель заботился о раненом товарище

Боец мотострелкового подразделения группировки войск «Центр» ефрейтор Дмитрий Антонов две с половиной недели заботился о боевом товарище, который получил слепое осколочное ранение спины на днепропетровском направлении.

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