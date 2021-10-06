Иран призывает Азербайджан полагаться на собственные ресурсы

5 октября глава Стратегического совета по внешней политике Ирана Камаль Харрази посоветовал азербайджанским чиновникам «забыть об иллюзии покупки безопасности у иностранных властей и полагаться на собственный народ для поддержания безопасности».
5 октября глава Стратегического совета по внешней политике Ирана Камаль Харрази посоветовал азербайджанским чиновникам «забыть об иллюзии покупки безопасности у иностранных властей и полагаться на собственный народ для поддержания безопасности».
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