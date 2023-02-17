Единый налоговый счет — это удобно

Некоторые налогоплательщики Ростовской области смогли оценить в полной мере данную новацию. О том, как организации переходят на ЕНС, что нужно предусмотреть и какие преимущества несет в себе новая система, рассказал главный бухгалтер одного из предприятий, которое с июля 2022 года работает по-новому.