Единый налоговый счет — это удобно

Некоторые налогоплательщики Ростовской области смогли оценить в полной мере данную новацию. О том, как организации переходят на ЕНС, что нужно предусмотреть и какие преимущества несет в себе новая система, рассказал главный бухгалтер одного из предприятий, которое с июля 2022 года работает по-новому.
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