Раскрыт механизм образования круговых отложений соли в кастрюлях

Если вы когда-нибудь добавляли щедрую щепотку соли в воду в кастрюле с макаронами для вкуса или в попытке заставить их быстрее свариться, то, скорее всего, в итоге на стенках посуды образовалось беловатое кольцо отложений.
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