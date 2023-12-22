Забудьте о шампанском на Новый год: Врач рассказала о серьёзных рисках

Татьяна Залетова в разговоре с РИА Новости призвала людей заменить игристое на вино или крепкий алкогольВрач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что с точки зрения здоровья шампанское или игристое вино считаются самыми опасными видами алкоголя.