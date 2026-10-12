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Мировое обозрение

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Страшно? Американские СМИ уже подбирают конкретную замену Зеленскому

Страшно? Американские СМИ уже подбирают конкретную замену Зеленскому

Главное в тезисах: Тезис 1: Американский журнал Newsweek опубликовал список из четырёх украинских политиков, рассматриваемых как потенциальная замена Владимиру Зеленскому: Валерий Залужный, Кирилл Буданов*, Михаил Фёдоров и Пётр Порошенко*.

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