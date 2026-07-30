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Аргументы недели

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Вылет 15 самолетов задержан из Пулково в четверг

Вылет 15 самолетов задержан из Пулково в четверг

В четверг из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге не могут вылететь по расписанию 20 самолетов. Изменения затронули рейсы в Самару, Ереван, Анталью, Нижний Новгород, Астану, Тбилиси и Анкару.

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