Лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Президента Франции Эммануэля Макрона необходимо отстранить от власти из-за его стремления втянуть страну в вооруженный конфликт с Россией.
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