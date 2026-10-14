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«Поздравляю с санкциями»: Володин превратил 22-й пакет ЕС против депутатов в знак отличия

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил депутатов девятого созыва с включением их имён в 22-й санкционный список Евросоюза — как с признаком того, что они работают в интересах России, а не Брюсселя.

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