Взявший на себя командование подразделением специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов проинформировал об общем положении дел на Курском отрезке линии боевого соприкосновения, подчеркнув, что Вооружённые силы Российской Федерации постоянно «выжигают» врага.