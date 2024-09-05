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Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о выжигании противника на Курском участке

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о выжигании противника на Курском участке

Взявший на себя командование подразделением специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов проинформировал об общем положении дел на Курском отрезке линии боевого соприкосновения, подчеркнув, что Вооружённые силы Российской Федерации постоянно «выжигают» врага.

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