В НАСА предложили создать прыгающие по астероидам зонды

Ученые НАСА предложили использовать прыгающие зонды для измерения гравитации на астероидах. Проект Gravity Poppers предусматривает использование группы зондов, которые отпрыгивают от поверхности небесного тела, а также орбитальный корабль для отслеживания траектории аппаратов.