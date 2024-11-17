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Царьград

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Увлечение просмотром телевизора повышает риск деменции, инсульта и болезни Паркинсона

Увлечение просмотром телевизора повышает риск деменции, инсульта и болезни Паркинсона

Установлена связь между временем, проведённым за компьютером и просмотром телевизора, и риском развития заболеваний головного мозга.

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