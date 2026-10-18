Объединённый военкомат Химок, Долгопрудного и Лобни до конца декабря переедет с проспекта Мира, 11 в помещения бывшего отдела ГИБДД на Транспортном проезде, 6 в Долгопрудном.
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