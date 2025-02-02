У известного актера Сергея Фролова диагностировали страшное заболевание

У 50-летнего актера Сергея Фролова диагностировали серьезное поражение костей. Как пишет газета «Жизнь», в 2020 году у актера образовался натоптыш, который загноился, из-за чего хирургам пришлось ампутировать ему почти все пальцы на ноге.