После просмотра ночных дебатов я немного поспал, потом сразу с корабля на бал (в смысле «из кровати в телевизор») к Веселовскому на эфир.
Дебаты в доме престарелых
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
тимур чагалидзе
То, что дебилобаты в пендостане будут таким, никто и не сомневался. 2 дол...ба, неуклонно ползущих в маразм накидывали гамна не вентиляторы друг друга. В итоге, весь пендостан в их дерьме и весь Мир ржет над ними. Великая, длявсехстрашная, всемизавидуемая империя))) П. с. Заставка- огонь!!! Бивес и бадхед отдыхают)))
Ответить
13 час.
Игорь
Ответить
12 час.
Свежие комментарии