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Дебаты в доме престарелых

Дебаты в доме престарелых

После просмотра ночных дебатов я немного поспал, потом сразу с корабля на бал (в смысле «из кровати в телевизор») к Веселовскому на эфир.

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Комментарии
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тимур чагалидзе
То, что дебилобаты в пендостане будут таким, никто и не сомневался. 2 дол...ба, неуклонно ползущих в маразм накидывали гамна не вентиляторы друг друга. В итоге, весь пендостан в их дерьме и весь Мир ржет над ними. Великая, длявсехстрашная, всемизавидуемая империя))) П. с. Заставка- огонь!!! Бивес и бадхед отдыхают)))
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13 час.
Игорь
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12 час.

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