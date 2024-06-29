Дебаты в доме престарелых

тимур чагалидзе

То, что дебилобаты в пендостане будут таким, никто и не сомневался. 2 дол...ба, неуклонно ползущих в маразм накидывали гамна не вентиляторы друг друга. В итоге, весь пендостан в их дерьме и весь Мир ржет над ними. Великая, длявсехстрашная, всемизавидуемая империя))) П. с. Заставка- огонь!!! Бивес и бадхед отдыхают)))