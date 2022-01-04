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В легендарном СИЗО №3 Новочеркасска обрушился забор

В легендарном СИЗО №3 Новочеркасска обрушился забор

Обрушение забора в СИЗО №3 Новочеркасска / Кадр очевидца В знаменитом СИЗО №3 Новочеркасска, где содержались маньяки Чикатило, Муханкин и другие особо опасные преступники, рухнул забор.

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