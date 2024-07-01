В России хотят создать криптофонд для решения проблем с внешними платежами

В России предложили создать криптовалютный фонд для проведения трансграничных расчетов. Об этом сообщил управляющий директор управления финансовой политики и финансовых рынков Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Андрей Лисицын.
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