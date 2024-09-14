Губернатор в Египте взял на контроль оказание помощи попавшим в ДТП россиянам

В ДТП с туристическим автобусом в Египте пострадал 21 россиянин и более 20 граждан других стран. Ситуацию с оказанием помощи попавшим в аварию взял на контроль губернатор Суэца Тарик Хамед Аль-Шазли, сообщило издание Cairo24.