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Кайри Ирвинг: «Мэр Нью-Йорка на моей стороне»

Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг заявил, что у него нет претензий к мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу, который частично отменил ограничения по COVID-19, но недостаточно для того, чтобы звездный баскетболист мог участвовать в домашних матчах без прививки.

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