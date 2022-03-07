Кайри Ирвинг: «Мэр Нью-Йорка на моей стороне»

Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг заявил, что у него нет претензий к мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу, который частично отменил ограничения по COVID-19, но недостаточно для того, чтобы звездный баскетболист мог участвовать в домашних матчах без прививки.