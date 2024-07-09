Житель Красноярского края получил 19 лет лишения свободы за убийство 6-летней девочки

Житель Кежемского района Красноярского края получил 19-летний срок за убийство 6-летней девочки. Инцидент произошел в сентябре 2023 года в поселке Тагара, где 59-летний Виталий Карипов распивал спиртные напитки со своей соседкой и ее дочерью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии