Житель Красноярского края получил 19 лет лишения свободы за убийство 6-летней девочки

Житель Кежемского района Красноярского края получил 19-летний срок за убийство 6-летней девочки. Инцидент произошел в сентябре 2023 года в поселке Тагара, где 59-летний Виталий Карипов распивал спиртные напитки со своей соседкой и ее дочерью.