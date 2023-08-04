Александр Маршал: «Эти люди стали моими личными врагами»...

Анатолий Сазонов

Александр Маршал без всякого сомнения патриот России.Да! Мы с недоумением смотрели на тех,многих даже народных и заслуженных артистов,которые не при Советской власти и не при Ельцине,а при Путине заработали огромные деньги,которые светились на экранах,,дни рождения которых смотрела вся страна и это широко освещалась,которым не было запрета ни в чём и они этим пользовались,а вот когда потребовалась их гражданская позиция и они как публичные люди должны были сказать своё веское слово,то они определились по своему-наплевали и изгадили не только страну,которая им всё дала,но и весь её народ.И нам надо гордится тому,что у нас есть А.Маршал,В.Винокур,Басков,Лепс,,Шаман и другие,которые не променяли свою честь на благосклонные коврижки Запада.Даже становится как- то обидно в том,что и в Америке,и на всём Западе есть такие же артисты и певцы,но они не бегут в Россию и не поливают помоями свою страну и её народ,а вот у нас их сплошь и рядом.Поэтому самое лучшее что мы можем сделать,это всеобщее забвение их когда-то публичной деятельности!