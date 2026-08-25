Запуск производства ракет SCALP на Украине не изменит хода СВО. Об этом ТАСС заявил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия»), комментируя планы британского правительства о передаче Киеву секретных данных о компонентах для этого вида вооружения.