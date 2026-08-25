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ДумаТВ

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Водолацкий считает, что производство ракет SCALP на Украине не изменит ход СВО

Водолацкий считает, что производство ракет SCALP на Украине не изменит ход СВО

Запуск производства ракет SCALP на Украине не изменит хода СВО. Об этом ТАСС заявил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия»), комментируя планы британского правительства о передаче Киеву секретных данных о компонентах для этого вида вооружения.

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