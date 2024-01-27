Замминистра обороны посетил Мангистаускую область

В гарнизонах Мангистауской, Актюбинской и Атырауской областей заместитель министра обороны по тылу и военной инфраструктуре Каныш Абубакиров провел встречи с личным составом и проинспектировал ряд военных объектов.
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