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Конец гастролей — летающий «цирк» Зеленского сгорел в небе Донбасса: Карта специальной военной операции на Украине на 17 июля 2024 года

Конец гастролей — летающий «цирк» Зеленского сгорел в небе Донбасса: Карта специальной военной операции на Украине на 17 июля 2024 года

Конец гастролей — летающий «цирк» Зеленского сгорел в небе Донбасса: Карта специальной военной операции на Украине на 17 июля 2024 года Юлия СоколоваВ очередной раз небо над Украиной стало ареной для трагических и печальных событий для Военно-воздушных сил страны.

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