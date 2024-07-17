Конец гастролей — летающий «цирк» Зеленского сгорел в небе Донбасса: Карта специальной военной операции на Украине на 17 июля 2024 года Юлия СоколоваВ очередной раз небо над Украиной стало ареной для трагических и печальных событий для Военно-воздушных сил страны.