Более 550 авто скопились в очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани

Перед въездом на Крымский мост со Краснодарского края скопилась очередь из 570 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.
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