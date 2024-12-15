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Культуромания

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На аукцион выставят коллекцию Стинга и его жены Труди Стайлер

На аукцион выставят коллекцию Стинга и его жены Труди Стайлер

Десять произведений современного дизайна из коллекции лидера группы Police Стинга и его жены Труди Стайлер будут выставлены на аукцион современного декоративного искусства и дизайна Bonhams 19 декабря, сообщает artnet.

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