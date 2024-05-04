МАК завершил отчет о сгоревшем в 2019 году самолете SSJ 100 «Аэрофлота»

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) почти завершил перевод проекта окончательного отчета по катастрофе Superjet 100 «Аэрофлота», которая произошла в Шереметьево в 2019 году, на английский язык для отправки иностранным участникам расследования — США, Германии и Франции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии