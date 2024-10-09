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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевин Дюрэнт набрал 21 очко за 19 минут в предсезонной встрече с «Пистонс»

Кевин Дюрэнт набрал 21 очко за 19 минут в предсезонной встрече с «Пистонс»

Звездный форвард стал самым результативным игроком предсезонного матча – 21 очко, 3 подбора, 2 передачи и 1 перехват.

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