Политик Рогов сообщил об ударах ВКС РФ фугасными авиабомбами по украинским формированиям в районе Орехова

В районе города Орехов на Запорожском направлении авиация ВС РФ нанесла удары фугасными авиационными бомбами по местам скопления личного состава и военной техники ВСУ.
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