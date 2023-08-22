Военное обозрение

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Политик Рогов сообщил об ударах ВКС РФ фугасными авиабомбами по украинским формированиям в районе Орехова

Политик Рогов сообщил об ударах ВКС РФ фугасными авиабомбами по украинским формированиям в районе Орехова

В районе города Орехов на Запорожском направлении авиация ВС РФ нанесла удары фугасными авиационными бомбами по местам скопления личного состава и военной техники ВСУ.

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