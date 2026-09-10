Путин шуткой ответил на просьбу студента из Уганды стать сыном

Дэвис Акампурира из Уганды примет участие в крупнейшем фестивале молодежи в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.
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